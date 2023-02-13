Лепс не стал молчать.

Лепс не стал молчать.Сбежав из России Максим Галкин* теперь вякает за бугром то в адрес годами кормившей его страны, то теперь уже бывших коллег цеху. Неудивительно, что в последнее время уж слишком много знаменитостей критикуют опального комика. Он, к слову, умудрился вывести из себя спокойного как удава Григория Лепса.На днях у музыканта был концерт в Ставрополе, где он неожиданно для всех решил публично унизить супруга Аллы Пугачевой. Прямо со сцены он припомнил шутки юмориста о хите "Натали", когда он подбирал, по его мнению, смешные рифмы на песню. Собственно, это артист и процитировал."Натали, утоли мои печали и вали". Массовые интерпретации находил..." – прозвучало из уст Григория Лепса.Видимо, музыкант не на шутку устал от выходок пятого мужа Примадонны, ведь не спроста в конце своей речи он сорвался на мат."Галкин* может на *** идти!" – сурово выкрикнул со сцены разъяренный музыкант, после чего публика, охваченная смехом, принялась аплодировать своему кумиру.Стоит отметить, что артист уже не в первый раз проходится по комику. Семь лет назад ему досталось от мэтра во время участия в шоу "Голос". Супруг Аллы Пугачевой тогда исполнил отрывок оперы Моцарта "Волшебная флейта", а певец оказался единственным из всех членов жюри, который не повернулся к звездному участнику. Более того, Григорий Лепс во всеуслышанье заявил, что у породиста отсутствует музыкальный талант.* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.