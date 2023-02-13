Народные приметы: чего категорически нельзя делать 14 февраля, чтобы не лишиться пары. Февраль...

Народные приметы: чего категорически нельзя делать 14 февраля, чтобы не лишиться пары.Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось лучшим для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье. И в этот день незамужние девицы загадывали о своих суженых.А знахари гоняли из дому мышей. Вынимал по углам дома по клоку сена или пакли и сжигал в печи. Зола тщательно выгребалась и переносилась туда, откуда были вынуты клочки. Знахарь, высыпав золу в надлежащие места, читал специальные заговоры. Считалось, что после этого уводил мышей их мышиный царь прочь.Чего нельзя делать на 14 февраля:Нельзя оставлять деньги на столе, верили, что это к безденежью и несчастьям в семье.Нельзя покупать и дарить острые предметы, часы, платки, зеркала. Такие подарки могут привести к расставанию.Нельзя задумывать недоброе, злиться на кого-то это к проблемам и неурядицам.Нельзя рассказывать другим о проблемах, об отсутствии любви - такое состояние может затянуться надолго.Если человек ещё не встретил вторую половинку, то в полном одиночестве данный праздник отмечать не стоит, иначе одиночество может продлиться ещё целый год.Народные приметы на 14 февраля:- Лес в безветрие шумит - к метели.- Если 14 февраля идет снег, значит, весной будет много дождей.- Вечерний туман - к утреннему теплу.- Если на небе покажется много звезд, то зима еще долго продлится, а весна будет поздняя.- Капель с сосульками - к урожаю конопли.- Родившимся 14 февраля следует носить огненный опал или алмаз.Фото https://www.pxfuel.com/en