Народные приметы: чего категорически нельзя делать 14 февраля, чтобы не лишиться пары.
Февраль...
Народные приметы: чего категорически нельзя делать 14 февраля, чтобы не лишиться пары.
Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось лучшим для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье. И в этот день незамужние девицы загадывали о своих суженых.
А знахари гоняли из дому мышей. Вынимал по углам дома по клоку сена или пакли и сжигал в печи. Зола тщательно выгребалась и переносилась туда, откуда были вынуты клочки. Знахарь, высыпав золу в надлежащие места, читал специальные заговоры. Считалось, что после этого уводил мышей их мышиный царь прочь.
Чего нельзя делать на 14 февраля:
Нельзя оставлять деньги на столе, верили, что это к безденежью и несчастьям в семье.
Нельзя покупать и дарить острые предметы, часы, платки, зеркала. Такие подарки могут привести к расставанию.
Нельзя задумывать недоброе, злиться на кого-то это к проблемам и неурядицам.
Нельзя рассказывать другим о проблемах, об отсутствии любви - такое состояние может затянуться надолго.
Если человек ещё не встретил вторую половинку, то в полном одиночестве данный праздник отмечать не стоит, иначе одиночество может продлиться ещё целый год.
Народные приметы на 14 февраля:
- Лес в безветрие шумит - к метели.
- Если 14 февраля идет снег, значит, весной будет много дождей.
- Вечерний туман - к утреннему теплу.
- Если на небе покажется много звезд, то зима еще долго продлится, а весна будет поздняя.
- Капель с сосульками - к урожаю конопли.
- Родившимся 14 февраля следует носить огненный опал или алмаз.
Фото https://www.pxfuel.com/en