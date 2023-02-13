Джигурда и Волочкова вместе.

Джигурда и Волочкова вместе.Какие только слухи не ходят вокруг двух скандально известных артистов, что в целом неудивительно, учитывая их любовь к совместному времяпрепровождению. Что уже говорить, эта звездная парочка любит шокировать народ своими довольно эротичными танцами, поцелуями в губы, объятиями... А многие, смотря на развлечения Никиты Джигурды с Анастасией Волочковой, часто задаются вопросом: а куда смотрит его жена Марина Анисина?Этот вопрос назрел у народа опять. Сегодня в микроблоге балерины всея Руси появился очень милый снимок. В кадре артистка сидит на диване в своем доме с любимым другом, который очевидно удрал от своей супруги, чтобы заехать к ней на огонек. "Идиллия…", – подписала фотографию блондинка.Впрочем, многие пользователи предположили, что Никита Джигурда в принципе расстался с Мариной Анисиной. "Сбежала наверное с этого дурдома", – пишут в комментариях россияне. Ну, а некоторые посчитали, что это даже хорошо: мол, Анастасии Волочковой уже давно пора рассмотреть музыканта в качестве мужа, ведь он ей очень подходит!Восхищенные этой идиллией поклонники буквально поженили певца с балериной."Под старость Волочкова нашла себе мужа. И у нас новая пара! Когда свадьба? Лучше пары Насте не найти", – рассуждают россияне.Стоит отметить, что артистов сводят уже не первый год, но они заверяют, что между ними нет ничего кроме крепкой дружбы!