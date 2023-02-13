Что знаменитости советуют почитать.

Что знаменитости советуют почитать.Недавно звезда российского балета Анастасия Волочкова рассказала, какие книги являются у нее самыми любимыми. Как выяснилось, артистка не читает то, что предпочитают большинство. Любимая книга балерины – это "Трансерфинг реальности" Вадима Зеланда. Мол, это то, что почитать действительно следует. В книге идет речь про то, что человек может управлять реальностью с помощью мысли на метафизическом уровне. Автор раскрывает уникальную технологию достижения целей.Телеведущая Ксения Собчак, рассказывая о своих любимых книгах, выделила постмодернистский роман Виктора Пелевина "Generation "П". Действия происходят в Москве 90-х. – во время экономических реформ. Другие жанры этой книги – сатира и социальная фантастика.Бывшая закадычная подруга Собчак, а ныне – непримиримый враг Тина Канделаки предпочитает почитывать сборник рассказов Владимира Сорокина "Белый квадрат". В книге автор делится своим взглядом на современность. Как пишут критики, произведение довольно спорное, а это говорит о специфических вкусах 47-летней журналистки. Это можно почитать для того, чтобы составить свое мнение об авторе, который подвергся критике.У поющей телеведущей Ольги Бузовой тоже есть любимая книга. Это приключенческий роман Джека Лондона "Сердца трех". Автор пишет о потомке пирата Генри Моргана, отправляющегося на поиски сокровищ в Южную Америку. А Дима Билан в восторге от романа Пауло Коэльо "Алхимик". В книге идет речь опастухе Сантьяго, который однажды видит сон о сокровищах, хранящихся в египетских пирамидах. Главный герой также отправляется на поиски.Актриса Рената Литвинова с теплотой отзывается о повести-феерии Александра Грина "Алые Паруса". История о девочке по имени Ассоль запала артистке в душу. Нестареющую классику предпочитает и журналист Владимир Соловьев. Как рассказывал телеведущий, еще в детстве отрывки из этой книги читала ему мама. Не будем спорить, что почитать это действительно стоит.