Сегодня церковный праздник в честь святителя Никиты Печерского.

Сегодня церковный праздник в честь святителя Никиты Печерского.Что нельзя делать сегодня по православным канонам? Ежегодно 13 февраля верующие вспоминают епископа Новгородского, который широко известен как святитель Никита Печерский. Прежде чем приступить к обычаям и традициям в церковный праздник, ознакомимся с историей, ведь Никитин день связан с чередой событий.ИсторияНикита Печерский родился в 11 веке и в ранние годы стал иноком в Киево-Печерской лавре. Будучи совсем юным, он решил стать затворником. Вскоре к Никите явился бес в виде ангела, и тот преклонился ему по неопытности, перестав молиться и почитать Евангелие.Старцы лавры обратились к Богу и освободили затворника от влияния темных сил.Тогда Ни­ки­та всерьез занялся духовным развитием и достиг мастерства в церковном деле — его поставили епископом в Новгороде. По преданию, од­на­жды во пожара он молитвой смог остановить полыхающий огонь. По этой причине Никитин день в народе прозвали Никитой-пожарником.Что нельзя делать в церковный праздник13 февраля 2023 года категорически запрещено играть с огнем — поджигать что-либо без необходимости. Кроме того, сегодня табу на "пламенные" выяснения отношений. Воздержитесь от ссор и скандалов, умерьте пыл. Что нельзя делать в Никитин день, так это накалять страсти в любви и делах. В этот церковный праздник храните мир в сердце и несите его другим.Народные приметыСолнце кругами виднеется — жди весной хорошего урожая.Если 13 февраля дрова в печи негодные попадаются и горят плохо — грядут теплые деньки.В Никитин день птицы запели около дома — к сырости.Ночью звезды видны — будет солнечная погода.Вороны кричат громко в церковный праздник — снег повалит и занесет окрестности.