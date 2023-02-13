Новости из соцсетей Владимирской области - одной строкой. А какие любопытные новости появлялись на...

Новости из соцсетей Владимирской области - одной строкой.А какие любопытные новости появлялись на прошедшей неделе в сети? Вспомним в нашей рубрике "Одной строкой".Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустил рубрику "было/стало" ВКонтакте. И показал бывший Заводской бульвар во Владимире, сейчас известный как Улица 850-летия.Уникальную вещь - фигурку ангела - нашли при реставрации Успенского собора. Предположительно, сувенир из 12 века.В Муроме находка еще древнее. Фрагмент Царёва метеорита пополнил коллекцию планетария. Сам камень из космоса весит больше тонны.В Киржаче прошел первый показ картины Ильи Чируна "Типографский мост" - про самый длинный пешеходный мост в России.В Суздале воспитанники детсада присоединились к сбору жестяных банок для блиндажных свечей. Светильники изготовят монахини Покровского монастыря.Светлее стало на душе у кошки из ковровской "подслушки". Хозяин бросил ее в поезде, а сотрудники котокафе подобрали и приютили.А этого кота, вмерзшего в сугроб на улице Комиссарова, спас девятилетний ребенок. Мальчик откопал животное детской лопаткой.В сообществе "Береги природу" - красногрудые предвестники весны. Компания снегирей устроила пикник в парке "Дружба" и позирует на камеру.Там же в объектив поймали краснокнижного гостя - длиннохвостую неясыть. Видео из паблика "Природа Владимирской области".Ещё один исчезающий вид - дикую рысь - повстречали в Вязниковском районе. Пара мирно прогуливалась вдоль дороги. Кошачья грация!