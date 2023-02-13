Новости из соцсетей Владимирской области - одной строкой.
А какие любопытные новости появлялись на...
Новости из соцсетей Владимирской области - одной строкой.
А какие любопытные новости появлялись на прошедшей неделе в сети? Вспомним в нашей рубрике "Одной строкой".
Владимиро-Суздальский музей-заповедник запустил рубрику "было/стало" ВКонтакте. И показал бывший Заводской бульвар во Владимире, сейчас известный как Улица 850-летия.
Уникальную вещь - фигурку ангела - нашли при реставрации Успенского собора. Предположительно, сувенир из 12 века.
В Муроме находка еще древнее. Фрагмент Царёва метеорита пополнил коллекцию планетария. Сам камень из космоса весит больше тонны.
В Киржаче прошел первый показ картины Ильи Чируна "Типографский мост" - про самый длинный пешеходный мост в России.
В Суздале воспитанники детсада присоединились к сбору жестяных банок для блиндажных свечей. Светильники изготовят монахини Покровского монастыря.
Светлее стало на душе у кошки из ковровской "подслушки". Хозяин бросил ее в поезде, а сотрудники котокафе подобрали и приютили.
А этого кота, вмерзшего в сугроб на улице Комиссарова, спас девятилетний ребенок. Мальчик откопал животное детской лопаткой.
В сообществе "Береги природу" - красногрудые предвестники весны. Компания снегирей устроила пикник в парке "Дружба" и позирует на камеру.
Там же в объектив поймали краснокнижного гостя - длиннохвостую неясыть. Видео из паблика "Природа Владимирской области".
Ещё один исчезающий вид - дикую рысь - повстречали в Вязниковском районе. Пара мирно прогуливалась вдоль дороги. Кошачья грация!