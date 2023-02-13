У регионального “Фонда капремонта многоквартирных домов” новый директор. Им стал бывший сотрудник администрации Ковровского района Сергей Маевский. Об этом сообщает пресс-служба

У регионального “Фонда капремонта многоквартирных домов” новый директор. Им стал бывший сотрудник администрации Ковровского района Сергей Маевский. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. С сентября 2020 года до середины ноября 22-го Фонд возглавлял Владимир Новиков. До своего назначения он являлся главой Лакинска Собинского района. На этих кадрах нашего телеканала он как раз выступает в