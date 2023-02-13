Приставы наложили арест на коттедж должника в Александровском районе. Судебные приставы ОСП...

Приставы наложили арест на коттедж должника в Александровском районе.Судебные приставы ОСП Александровского района УФССП России по Владимирской области в рамках сводного исполнительного производства наложили арест на коттедж,принадлежащей должнику.Собственник имеет задолженность по налогам, кредитам и услугам ЖКХ. В частности, задолженность абонента за потреблённую электроэнергию перед «Энергосбыт Волга» превышает 151 тысячу рублей.При отсутствии своевременной оплаты за потреблённую электроэнергию гарантирующий поставщик взыскивает задолженность с потребителей в судебном порядке. В 2022 году в суд было подано 37,5 тысяч исков в отношении физических лиц на общую сумму более 191 миллиона рублей.«Энергосбыт Волга» призывает оплачивать счета вовремя – до 10 числа каждого месяца. Сделать это можно через удобные онлайн-сервисы компании из любой точки с доступом в интернет:личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru . Важно: время работы личного кабинета временно изменено, его функции доступны с 7:00 до 23:00;мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.Фото: пресс-служба "Энергосбыт Волга"