Осколок каменного сердца и дно древнего моря – священная гора Торатау открывает новые горизонты.

Осколоккаменного сердца и дно древнего моря – священная гора Торатау открывает новыегоризонты.В Ишимбайском районе Башкирии, близ Стерлитамака, естьуникальный геологический объект — шихан Торатау. Эта гора-одиночка расположенана территории одноименного геопарка, а появилась около 285 млн лет назад, когдана месте Южного Урала было Пермское море с ежами, моллюсками итрилобитами.Название Торатау переводится как "крепость", а пофакту гора — остаток рифового массива с огромной и не до конца разгаданнойисторией. В далеком прошлом тюркские народы проводили на возвышенности обряды,в том числе погребального характера. Люди верили, что на вершине обитаетбожество, властитель неба Кук Тарахэ.Торатау превосходит по значимости другие стерлитамакскиешиханы, да и выше всех остальных — 406 метров над уровнем моря. В Башкирии сней соседствуют гора-сердце Юрактау и гора-птица Куштау. Также до середины 20века существовала царь-гора Шахтау, но ее уничтожили в промышленных целях.Четыре башкирских шихана окутаны легендами. Согласно одной изних, сын древнего правителя Ашак тщетно пытался покорить красавицу Агидель, азатем убил возлюбленного девушки и похитил ее. Когда Агидель вырвалась, душегубметнулся вслед, но беглянка превратилась в быструю реку и не оставила емушанса. От досады Ашак бросил свое каменное сердце, и разлетелось оно наосколки, ставшие горами Торатау, Шахтау, Куштау и Юрактау.На склонах Торатау произрастают редкие ценные растения иводятся краснокнижные животные, поэтому особенно впечатляюще геопарк выглядитлетом. Однако и зимой от любителей гор нет отбоя. Туристические группыприезжают из разных уголков России, а местные приходят сюда зарядиться энергией родной земли.Чтобы отдыхающие могли без вреда для природы побывать навершине Торатау, летом 2022 года построили большую железную лестницу с шипами.Теперь подниматься к властителю неба легко и безопасно. С этимсправляются даже пенсионеры и дети без серьезной физической подготовки.Гулять по дну древнего моря без впечатлений не выйдет.Кругом настоящие богатства геологии — окаменелости. На горе Торатау находят известнякис водорослями, кораллами и прочими ископаемыми органическими останками.Задач на высоте несколько: полюбоваться уральскими просторами,загадать желание и сделать фото, а увеселительная программа ждет внизу. Статьучастником традиционных народных гуляний, продегустировать бортевой мед спасеки, покататься на лошадях или полетать на параплане — каждый выбирает длясебя.Рядом с горой функционирует визит-центр, где помимо кафе ипериодических мастер-классов можно оценить выставочные объекты. Среди них — редкие геологические образцы с Торатау и национальные элементы культуры Башкирии.Добраться до подножия горы проще всего на личном автоили в составе экскурсионной группы. Прямые рейсы общественного транспорта дошихана пока не запустили. Любители ходить пешком доезжают от автовокзала Стерлитамака к деревне Урман-Бишкадак, а затем шагают до Торатау пять километров. Каким бы ни был путь к властителю неба Кук Тарахэ, это настоящее приключение.