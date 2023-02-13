Осколок
каменного сердца и дно древнего моря – священная гора Торатау открывает новые
горизонты.
Осколок
каменного сердца и дно древнего моря – священная гора Торатау открывает новые
горизонты.
В Ишимбайском районе Башкирии, близ Стерлитамака, есть
уникальный геологический объект — шихан Торатау. Эта гора-одиночка расположена
на территории одноименного геопарка, а появилась около 285 млн лет назад, когда
на месте Южного Урала было Пермское море с ежами, моллюсками и
трилобитами.
Название Торатау переводится как "крепость", а по
факту гора — остаток рифового массива с огромной и не до конца разгаданной
историей. В далеком прошлом тюркские народы проводили на возвышенности обряды,
в том числе погребального характера. Люди верили, что на вершине обитает
божество, властитель неба Кук Тарахэ.
Торатау превосходит по значимости другие стерлитамакские
шиханы, да и выше всех остальных — 406 метров над уровнем моря. В Башкирии с
ней соседствуют гора-сердце Юрактау и гора-птица Куштау. Также до середины 20
века существовала царь-гора Шахтау, но ее уничтожили в промышленных целях.
Четыре башкирских шихана окутаны легендами. Согласно одной из
них, сын древнего правителя Ашак тщетно пытался покорить красавицу Агидель, а
затем убил возлюбленного девушки и похитил ее. Когда Агидель вырвалась, душегуб
метнулся вслед, но беглянка превратилась в быструю реку и не оставила ему
шанса. От досады Ашак бросил свое каменное сердце, и разлетелось оно на
осколки, ставшие горами Торатау, Шахтау, Куштау и Юрактау.
На склонах Торатау произрастают редкие ценные растения и
водятся краснокнижные животные, поэтому особенно впечатляюще геопарк выглядит
летом. Однако и зимой от любителей гор нет отбоя. Туристические группы
приезжают из разных уголков России, а местные приходят сюда зарядиться энергией родной земли.
Чтобы отдыхающие могли без вреда для природы побывать на
вершине Торатау, летом 2022 года построили большую железную лестницу с шипами.
Теперь подниматься к властителю неба легко и безопасно. С этим
справляются даже пенсионеры и дети без серьезной физической подготовки.
Гулять по дну древнего моря без впечатлений не выйдет.
Кругом настоящие богатства геологии — окаменелости. На горе Торатау находят известняки
с водорослями, кораллами и прочими ископаемыми органическими останками.
Задач на высоте несколько: полюбоваться уральскими просторами,
загадать желание и сделать фото, а увеселительная программа ждет внизу. Стать
участником традиционных народных гуляний, продегустировать бортевой мед с
пасеки, покататься на лошадях или полетать на параплане — каждый выбирает для
себя.
Рядом с горой функционирует визит-центр, где помимо кафе и
периодических мастер-классов можно оценить выставочные объекты. Среди них — редкие геологические образцы с Торатау и национальные элементы культуры Башкирии.
Добраться до подножия горы проще всего на личном авто
или в составе экскурсионной группы. Прямые рейсы общественного транспорта до
шихана пока не запустили. Любители ходить пешком доезжают от автовокзала Стерлитамака к деревне Урман-Бишкадак, а затем шагают до Торатау пять километров. Каким бы ни был путь к властителю неба Кук Тарахэ, это настоящее приключение.