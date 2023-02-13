Какие страдания!

Какие страдания!46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а сейчас идет борьба за руки.Медсестра больницы на условиях анонимности сообщила, что хотя олимпиец и дал добровольное согласие на ампутацию, первая реакция у него после пробуждения от наркоза якобы была страшной. "Настоящая истерика, – говорит сестра-сиделка. – Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату". И это понятно, ведь человек стал инвалидом – карьера фигуриста закончилась.По ее словам, спортсмену сейчас необходимы три вещи – помощь психолога, чтобы справиться с депрессией, забота близких и отсутствие лишнего внимания. "Поэтому его электронную медкарту закрыли для большинства сотрудников клиники, ее видит только главврач и еще несколько человек, – пояснила медсестра. – Так пытаются избежать утечек сведений, составляющих медицинскую тайну".