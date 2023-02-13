Сергей Маевский назначен генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области. Он признан победителем конкурса на замещение этой вакантной

Сергей Маевский назначен генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области. Он признан победителем конкурса на замещение этой вакантной должности. Сергей Владимирович Маевский родился в 1987 году в пос. Талицы Ивановской области. Закончил Московский институт государственного управления и права по специальности «юриспруденция». Работал в администрациях Южского городского поселения Ивановской области и города Коврова, в