Синоптики прогнозируют во Владимирской области потепление и дожди со снегом. Ближайшая неделя...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области потепление и дожди со снегом.Ближайшая неделя будет характеризоваться частыми изменениями погоды, рассказали в центре ФОБОС.Во Владимирской области после короткого похолодания уже к вечеру понедельника тёплый фронт с запада принесет плотные облака, вызовет небольшой, переходящий в мокрый снег, и вернёт температура в зону слабых оттепелей.Показания термометров повысятся до −2…+3˚. К среде осадки в регионе начнут затихать, и вместе с улучшением погоды придёт похолодание: днём до −2…−7˚. Возможна гололедица.В ночь на четверг антициклон возьмет погоду в свои «руки», опять похолодает, и морозы окрепнут до −7…−12°, а днём ожидается −2…−7°. Примерно такая же погода прогнозируется и в пятницу. А к выходным возможна новая волна оттепели, которая опять может принести снегопады и порывистый ветер.Завтра, 14 февраля, во Владимирской области в течение суток ожидается от 2 градусов мороза до 0, возможен снег с дождем.Ветер северный, 9-12 метров в секунду. Атмосферное давление 741 мм. рт. ст., и к вечеру будет повышаться.Фото: https://ru.freepik.com/