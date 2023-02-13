Смотрите Вести в 14.30: для чего во Владимирской области оборудуют укрытия.
Главные новости к...
Смотрите "Вести" в 14.30: для чего во Владимирской области оборудуют укрытия.
Главные новости к этому часу:
На случай ЧС.
Специальные укрытия в Коврове. Для чего они нужны? И как оборудованы?
Теперь Россия.
- Районы области взяли шефство над школами и детсадами Докучаевска. Итоги визита делегации области на Донбасс.
Лыжню!
- Рекорды "Лыжни России" в нашем регионе. Сколько человек вышли на старт самой массовой гонки?