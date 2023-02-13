Смотрите Вести в 14.30: для чего во Владимирской области оборудуют укрытия. Главные новости к...

Смотрите "Вести" в 14.30: для чего во Владимирской области оборудуют укрытия.Главные новости к этому часу:На случай ЧС.Специальные укрытия в Коврове. Для чего они нужны? И как оборудованы?Теперь Россия.- Районы области взяли шефство над школами и детсадами Докучаевска. Итоги визита делегации области на Донбасс.Лыжню!- Рекорды "Лыжни России" в нашем регионе. Сколько человек вышли на старт самой массовой гонки?