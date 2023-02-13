Смотрите Вести в 21.05: всплеск заболеваемости гриппом и ковидом. Подведем итоги дня...

Смотрите "Вести " в 21.05: всплеск заболеваемости гриппом и ковидом.Подведем итоги дня вместе:Антивирусный щит.- В регионе - всплеск заболеваемости гриппом и ковидом. Где можно сделать вакцину против вирусов?На случаи ЧС.- В Коврове оборудуют специальные укрытия. Чем они отличаются от убежищ и сколько в них могут находиться люди?Все на лыжи!-И более 10 тысяч владимирцев приняли участие в самой массовой зимней гонке - Лыжне России. О новых рекордах жителей 33 региона