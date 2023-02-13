Смотрите Вести в 21.05: всплеск заболеваемости гриппом и ковидом.
Подведем итоги дня...
Смотрите "Вести " в 21.05: всплеск заболеваемости гриппом и ковидом.
Подведем итоги дня вместе:
Антивирусный щит.
- В регионе - всплеск заболеваемости гриппом и ковидом. Где можно сделать вакцину против вирусов?
На случаи ЧС.
- В Коврове оборудуют специальные укрытия. Чем они отличаются от убежищ и сколько в них могут находиться люди?
Все на лыжи!
-И более 10 тысяч владимирцев приняли участие в самой массовой зимней гонке - Лыжне России. О новых рекордах жителей 33 региона