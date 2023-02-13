Господи, спаси!

Господи, спаси!Режиссер Илья Авербух объявил о старте ежегодноговсероссийского тура "Ледниковый период. Снова вместе", который начнется вфеврале 2023 года и пройдет в поддержку олимпийского чемпиона РоманаКостомарова. Средства от продажи билетов пойдут, в том числе, на егореабилитацию."Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийскийтур мы как обычно планировали сильнозаранее – еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы, – рассказал Илья Авербух. – Мырешили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел вподдержку Ромы. Рома – часть нашей ледовой семьи,мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течении которых были тысячи выступлений на различныхплощадках перед любимым зрителем. Семья – это семья, и в семье люди должныподдерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всестороннеподдерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, чтозрители, которые придут на наши выступлениясмогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы всевместе".На лед выйдут звезды фигурного катания, а также участники ифиналисты телепроекта "Ледниковый период": Алексей Ягудин, ТатьянаТотьмянина и Максим Маринин, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и ВладимирМорозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и ФедорФедотов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Артём Федорченко, Албена Денкова иМаксим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин, Полина Тихонова и Иван Скобрев имногие другиеВ этом году шоу увидят зрители более чем в двадцати городахРоссии, в том числе Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле идругих.