Альтист и дирижер влип в некрасивую историю.

Альтист и дирижер влип в некрасивую историю.Прежде альтист и дирижер Юрий Башмет довольно часто выступал в Тбилиси, встречался там с друзьями. Но такполучилось, что в последние годы он в Грузию не попадал."И тут, вдруг, неожиданно позвонила мне дочь Никиты Сергеевича Михалкова –Надя, и сказала, что с ней связалась из Тбилиси сестра ее бывшего мужа РезоГигинишвили, и что они приглашают меня приехать в Тбилиси, в знаменитую вТбилиси музыкальную школу, помочь провести там Благотворительный концерт, – рассказал музыкант. – Длясправки: сестра Резо – директор этой школы. Я подумал, что это хорошая идея, темболее с такой благородной миссией, к тому же давно там не был, привлекала еще ипредстоящая встреча со старыми грузинскими друзьями. Словом, ответил ей, что судовольствием приеду".вот он в Тбилиси – репетиции, грузинские застолья, вина, песни, хорошаякомпания, старые друзья,"Вдруг во время исполнения концерта слышим, за окном раздаются какие-токрики, – вспоминает Башмет. – Смотрим, рядом с нашим зданием, где мы давали концерт, стоят человек 15,организовали какой-то митинг против меня. Они выкрикивали в мой адресвозмутительные возгласы, кричали, что меня нужно посадить в тюрьму илиприсудить мне 75 тысяч евро (5 853 750 рублей по текущему курсу ЦБ – Прим. ред.) за нарушение грузинского законодательства. Собравшиеся былинастроены весьма недоброжелательно, и могли быть печальные последствия. Оказывается,из-за того, что до Грузии я давал концерт в Абхазии, я нарушил грузинское закони теперь не имел права приезжать сюда".На место выехал ОМОН. "Пока шли эти разборки, меня каким-тообразом спасли от всего этого, и мы оказались в доме у директора школы. И тут,вдруг, неожиданный звонок – нас приглашает к себе на ужин Патриарх Илия II. У него как раз заканчивалась служба в храме. Мыпоехали к нему. Опять грузинское застолье, красное вино, прекрасная музыка, песни,беседы…", – рассказал о благополучном исходе Башмет.