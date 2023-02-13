На 1 января 2020 года очередь превышала 800 ребят.

В 2023 году во Владимирской области более 170 детей-сирот обеспечат квартирами. Об этом рассказал вице-губернатор Владимир Куимов.«На 1 января 2020 года очередь превышала 800 ребят. Из них остался 201 человек. Однако 28 признаны недееспособными. В ближайшее время мы закроем этот вопрос», - добавил замглавы области.Он подчеркнул, что в регионе будет разработана программа по строительству жилья для подростков, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, принят закон о выдаче сиротам денежных сертификатов на приобретение недвижимости. Сумма рассчитывается исходя из цены 33 квадратных метров общей площади. При этом молодые люди должны быть трудоустроены или иметь ИП не менее полугода.