Расследование находится на контроле Александровской горпрокуратуры.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при ремонте моста через реку Бачевка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.В мае прошлого года «Владупрадор» и компания «Силквэй» заключили контракт на восстановление переправы через реку Бачевка. Стоимость работ оценили в 18 млн рублей. Подрядчик обязался сдать объект до 21 ноября. Срок пришел, 24 ноября стороны подписали акты выполненных работ, строители получили деньги.В ходе проверки выяснилось, что установка ограждений, разборка средств регулирования проезда машин и демонтаж временных сооружений завершены после выплаты средств. Подписание документов нанесло бюджету ущерб в виде недополученных пени за каждый день просрочки.В результате заведено уголовное дело о служебном подлоге. Расследование находится на контроле Александровской горпрокуратуры.