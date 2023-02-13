Расследование находится на контроле Александровской горпрокуратуры.
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при ремонте моста через реку Бачевка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В мае прошлого года «Владупрадор» и компания «Силквэй» заключили контракт на восстановление переправы через реку Бачевка. Стоимость работ оценили в 18 млн рублей. Подрядчик обязался сдать объект до 21 ноября. Срок пришел, 24 ноября стороны подписали акты выполненных работ, строители получили деньги.
В ходе проверки выяснилось, что установка ограждений, разборка средств регулирования проезда машин и демонтаж временных сооружений завершены после выплаты средств. Подписание документов нанесло бюджету ущерб в виде недополученных пени за каждый день просрочки.
В результате заведено уголовное дело о служебном подлоге. Расследование находится на контроле Александровской горпрокуратуры.