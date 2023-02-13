Владелец дома не заплатил 151 тысячу рублей.

В Александровском районе приставы арестовали коттедж из-за долгов за свет. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Энергосбыт Волга».Владелец накопил долги по налогам, кредитам и услугам ЖКХ. В частности, за электричество он не заплатил 151 тысячу рублей. Организация подала в суд. Сотрудники ФССП перешли к принудительным мерам взыскания денег. Следующим возможным шагом может стать продажа имущества с молотка.Добавим, что в прошлом году компания направила 37,5 тысяч исков на 191 млн рублей.