В 2020 году в городе столкнулись Mercedes и AUDI A3. Вторая иномарка оказалась незастрахованной.

В Гусь-Хрустальном с женщины взыскали 2 млн рублей за разбитый Mercedes. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда.В 2020 году в городе столкнулись Mercedes и AUDI A3. Вторая иномарка оказалась незастрахованной. «РЕСО-Гарантия» подала иск о возмещении ущерба, нанесённого в результате аварии. С учётом ремонта и транспортировки машины владелец потратил на восстановление 1,9 млн рублей.Ответчик отрицала свою вину, ссылаясь, что причиной происшествия стала плохая погода и состояние дороги. Однако судья не внял её доводам и постановил возместить убытки страховщику.