Инцидент произошел утром 13 февраля.

Инцидент произошел утром 13 февраля.В Казахстане в школе средней школе № 4 города Петропавловска школьник принес в учебное заведение топор и нож. Как сообщает телеканал , девятиклассник напал с оружием на других подростков.В результате инцидента пострадали три человека. Одному оказали помощь на месте, двое других отправились в больницу, они находятся в сознании, пишет .Нападавший задержан. Проводится досудебное разбирательство УК РК "Покушение на убийство, сообщает .