В Ковровском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщают в дорожной полиции, авария случилась 13 февраля в час ночи. Две автомашины столкнулись на трассе М7 “Волга” недалеко от села

В Ковровском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщают в дорожной полиции, авария случилась 13 февраля в час ночи. Две автомашины столкнулись на трассе М7 “Волга” недалеко от села Павловское. По предварительным данным, водитель грузовика не рассчитал дистанцию и влетел в трактор. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области Водитель 1983 года рождения, управляя грузовым автомобилем “Скания”