Слабый свет создаёт риск ДТП на участке дороги.

В Меленках прокуратура требует осветить пешеходный переход возле детского сада. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.На «зебрах» вдоль улицы Кирова отсутствует надлежащее освещение. По результатам замеров, уровень света в два раза ниже нормативного, что увеличивает риск ДТП. Кроме того, один из переходов находится у детского сада №10.Во избежание трагических последствий прокурор подал иск в суд на администрацию района. Чиновников обязали осветить участки проезжей части. Исполнение решения судьи находится на контроле надзорного органа.