Злоумышленники выследили жертв, затолкали в багажник и увезли в гараж, который находился в Москве.

В Петушках двое таджиков осуждены за похищение узбеков и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Родные братья решили наехать на двух граждан Узбекистана и заставить их заплатить за свободу 200 тысяч рублей. Злоумышленники выследили жертв, затолкали в багажник и увезли в гараж, который находился в Москве.Похищенные согласились заплатить выкуп. Они позвонили знакомой, которая должна была привезти деньги. Однако вместо женщины приехала полиция. Фигурантов задержали. Мужчины признали свою вину. Азиатские гангстеры получили 4 и 5 лет тюрьмы.Приговор в законную силу пока не вступил.