С 13 по 15 февраля сенаторы обсудят проблемы 33-го региона.

В Совете Федерации стартовали дни Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.С 13 по 15 февраля сенаторы обсудят проблемы 33-го региона, а делегация во главе с Александром Авдеевым представит на специальной выставке социально-экономический потенциал области.Верхняя палата парламента также обсудит вопросы модернизации ЖКХ, расселения аварийных домов, культуру и образование, медицину и спорт, введение в оборот заброшенных сельхозземель, а также затронет темы бизнеса и влияния санкций на экономику субъекта.