Работы будут вестись около 12 месяцев.

В Суздале на время ремонта стационара медиков переведут в другие районы. Об этом сообщил министр здравоохранения Артём Осипов.Власти готовятся провести торги. Контракт планируется заключить до конца марта или в начале апреля. Работы будут вестись около 12 месяцев.На этот срок отделение хирургии и реанимации переедет в Камешково. Медперсонал полностью перейдёт в местную ЦРБ. Министерство намерено организовать удобную перевозку медиков от дома до нового места работы.«Для педиатрии попытаемся найти площади в Суздале. Пациентов гинекологического отделение, видимо, придётся перенаправить на Владимир. Врачей будем сохранять и переводить в поликлиники. Для терапевтического отделения ищем лабораторию, находящуюся в хорошем материально-техническом состоянии, чтобы туда перевести койки», - рассказал госслужащий.После сдачи объекта медиков планируют вернуть на привычные рабочие места.