В Суздальском районе Владимирской области на сельхозземлях обнаружено 15 свалок. Во Владимирской...

В Суздальском районе Владимирской области на сельхозземлях обнаружено 15 свалок.Во Владимирской области проверили соблюдение требований земельного законодательства.Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям отчиталось, что в 2022 году Управлением на территории Суздальского района проведено 39 проверок. На 160 земельных участках сельхозназначения общей площадью 9,52 тыс. га выявлено 233 нарушения.Кроме того, выявлено 15 свалок, на общей площади 2,4602 га. В отношении лиц, допустивших захламление участков, приняты меры в рамках действующего законодательства, а также информация о местах свалок направлена в органы местного самоуправления. По итогам деятельности Управления ликвидировано 4 свалки на площади 0,0044 га.Фото архивное, пресс-службы прокуратуры Владимирской области