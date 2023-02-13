У Абдрошитова была онкология.

У Абдрошитова была онкология.На 79-м году жизни скончался режиссер Вадим Абдрашитов. Последние годы мужчина боролся с онкологическим заболеванием, сообщает .О кончине кинодеятеля рассказал его зять Кирилл Вытоптов. В Союзе кинематографистов и ВГИКе информацию о смерти Абдрашитова подтвердили, отмечает телеканал .Режиссер и документалист Екатерина Головня, как и многие другие коллеги режиссера, были шокированы новостью о его смерти. "На самом деле это великий режиссер, и с ним ушла эпоха", – сказала Головня .