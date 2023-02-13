Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Куда катимся? Дороже. Но лучше ли? Во Владимире выросла...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Куда катимся?Дороже. Но лучше ли? Во Владимире выросла стоимость проезда в общественном транспорте? Каких изменений ждут пассажиры?- Повышенная готовностьБдительность в городе оружейников. Зачем в Коврове появились таблички с надписью "Укрытие"?- Сетевой обзорВладимирский чебурашка, ледяные арки и лыжный марафон. Чем запомнилась минувшая неделя пользователям сети?