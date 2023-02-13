Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Куда катимся?
Дороже. Но лучше ли? Во Владимире выросла...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Куда катимся?
Дороже. Но лучше ли? Во Владимире выросла стоимость проезда в общественном транспорте? Каких изменений ждут пассажиры?
- Повышенная готовность
Бдительность в городе оружейников. Зачем в Коврове появились таблички с надписью "Укрытие"?
- Сетевой обзор
Владимирский чебурашка, ледяные арки и лыжный марафон. Чем запомнилась минувшая неделя пользователям сети?