Солнце, легкий мороз и русские народные песни. Так во Владимире открылась 41-я ежегодная массовая гонка «Лыжня России». Традиционно она проходит в парке «Дружба». Самый взрослый участник

Солнце, легкий мороз и русские народные песни. Так во Владимире открылась 41-я ежегодная массовая гонка «Лыжня России». Традиционно она проходит в парке «Дружба». Самый взрослый участник Анатолий Митрофанов. Во Владимире он не пропустил ни одного забега. В свои 85 лет отдает дань этой традиции. Анатолий Митрофанов, заслуженный работник физической культуры РФ Я всегда буду бороться