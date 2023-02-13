Выплаты направлены победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023 год.

На благоустройство общественных пространств во Владимирской области выделят 501 миллион рублей. Выплаты направлены победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023 год.Всего на реализацию проектов выделено 7 миллиардов. Владимирские проекты оказались в числе лучших по стране. Регион получит одну из самых крупных сумм.«Я, как куратор федерального проекта «Комфортная городская среда» во Владимирской области, очень рад. Мы многое уже сделали, но впереди ещё новые достойные проекты и планы. Работаем дальше!» - написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.