За 12 месяцев регион потерял пять позиций, 2021-ый губерния закончила на 31-ом.
В 2022 году Владимирская область заняла 36 место в рейтинге РФ по качеству жизни. За 12 месяцев регион потерял пять позиций, 2021-ый губерния закончила на 31-ом.
РИА «Рейтинг» изучило 67 показателей, среди которых доходы, безработица, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экология, медицина, образование, транспортная инфраструктура.
Для сравнения почти все соседи оказались выше. Нижегородская область «финишировала» на 12-ом месте, Рязанская на 27, а Ярославская на 29. Хуже лишь текстильный ивановский край - 46 позиция.
В лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Хуже всего живут в Еврейской АО, Ингушетии и республике Тыва.