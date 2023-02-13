За 12 месяцев регион потерял пять позиций, 2021-ый губерния закончила на 31-ом.

В 2022 году Владимирская область заняла 36 место в рейтинге РФ по качеству жизни. За 12 месяцев регион потерял пять позиций, 2021-ый губерния закончила на 31-ом.РИА «Рейтинг» изучило 67 показателей, среди которых доходы, безработица, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экология, медицина, образование, транспортная инфраструктура.Для сравнения почти все соседи оказались выше. Нижегородская область «финишировала» на 12-ом месте, Рязанская на 27, а Ярославская на 29. Хуже лишь текстильный ивановский край - 46 позиция.В лидерах - Москва и Санкт-Петербург. Хуже всего живут в Еврейской АО, Ингушетии и республике Тыва.