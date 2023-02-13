Во Владимире подсудимый увеличил себе срок вмешательством в судебный процесс. Октябрьским районным...

Во Владимире подсудимый увеличил себе срок вмешательством в судебный процесс.Октябрьским районным судом г. Владимира 10 февраля 2023 года вынесен приговор в отношении подсудимого, вмешавшегося в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.Еще год назад мужчина был осужден в городе Камешково за совершение кражи.Ознакамливаясь в апреле 2022 года в помещении Камешковского районного суда Владимирской области с материалами уголовного дела, осужденный, желая отмены вынесенного в отношении него приговора апелляционным судом, вырвал из материалов уголовного дела документы, имеющие доказательственное значение. Таким способом он вмешался в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.Вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Владимира.Фото: https://www.pxfuel.com/en/