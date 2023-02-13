Во Владимире присылают фальшивые квитанции на оплату коммунальных услуг. Во Владимирских соцсетях...

Во Владимире присылают фальшивые квитанции на оплату коммунальных услуг.Во Владимирских соцсетях появилась информация о фальшивых квитанциях на оплату водоснабжения и отопления. Платежку прислала организация «Владимирские коммунальные системы».Стоит обратить внимание, что на липовом документе нет фамилии собственника, не указаны никакие данные плательщика. Бдительный житель улицы Юбилейной во Владимире выяснил, что по ИНН пробивается некое ООО «Владимирские коммунальные системы» с генеральным директором Ивановым Иваном Алексеевичем, уставным капиталом в 10 тыс. И адресом, по которому данная организация не значится.Владимирский филиал «Энергосбыт Плюс» отреагировал на информацию и сообщил, что данный платежный документ не имеет отношения к деятельности компаний "Владимирские коммунальные системы" и "ЭнергосбыТ Плюс". Информация передана в службу безопасности для проверки и дальнейшего реагирования.Фото: https://www.pxfuel.com/en/