11 февраля во Владимире стартовала гонка “Лыжня России”. Солнечная погода поднимала боевой дух участников и активных болельщиков. В забеге приняли участие свыше 5 тысяч человек.

11 февраля во Владимире стартовала гонка “Лыжня России”. Солнечная погода поднимала боевой дух участников и активных болельщиков. В забеге приняли участие свыше 5 тысяч человек. Посмотреть на старт любителей лыжного спорта в парке “Дружба” пришли гости всех возрастов: от пожилых мужчин и женщин до маленьких детей. По традиции лыжный забег организовали по трем дистанциям. 1,5