К статье за кражу ему добавили ещё одну - воспрепятствование правосудию.

Во Владимире осуждённый вырвал документы из уголовного дела. К статье за кражу ему добавили ещё одну - воспрепятствование правосудию.В феврале прошлого года Камешковский районный суд приговорил мужчину к лишению свободы. В ходе ознакомления с материалами дела, подавший апелляцию фигурант, вырвал из него ряд документов. Наивный злоумышленник полагал, что сможет избежать тюрьмы. Однако срок лишь увеличился. Обвиняемый сознался в содеянном и в сумме получил 11 месяцев колонии.Приговор может быть обжалован. Надеемся, что на третий раз мужчина не додумается съесть дело.