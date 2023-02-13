Представление длится полтора часа. Следующий показ состоится 17 февраля.

Владимирский областной театр кукол поставил спектакль о художнице-авангардистке Ольге Розановой. Работа режиссёра Марины Протасовой называется «Дыши».На сцене - детективная история, происходящая в комнате Розановой после её смерти. Однако герои спектакля пытаются разобраться не в причинах её гибели, а в тайнах жизни художницы.Советская власть отрицала авангард как творческое направление, поэтому материала о ней осталось немного. Тем не менее Ольга была подругой сестры Маяковского. Её судьба также тесно переплетена с Малевичем, Бурлюком и Кручёных. Многие события, происходившие в её судьбе, напоминают сегодняшнее время. Частичная мобилизация. Антивоенные выступления. А гимназия, в которой училась Ольга, отправляла посылки на фронт во время Русско-Японской войны.Представление длится полтора часа. Следующий показ состоится 17 февраля.Справочно:Розанова родилась в Меленках в 1886 году. Ольга Владимировна - живописец, график, автор статей по искусству, поэтесса и одна из главных представительниц русского авангарда со своим уникальным и неповторимым талантом.