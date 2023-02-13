С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179845 владимирцев.

Во Владимирской области 13 февраля выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 12 человек. Ещё по 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Петушинском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском, Селивановском, Суздальском, Киржачском, Камешковском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Вязниковском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179845 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49876 заболевших во Владимире, 21269 - в Ковровском районе и 19431 - в Муроме.