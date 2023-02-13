В Петушинском районе состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения с участием ГИБДД и обслуживающей трассу организации.

Во Владимирской области чиновники жалуются на участившиеся ДТП на платном автобане М-12. В Петушинском районе состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения с участием ГИБДД и обслуживающей трассу организации.Как сообщили в пресс-службе районной администрации, меньше чем за две недели на автомагистрали зафиксировано 8 аварий. Среди причин: несоблюдение скоростного режима и плохая уборка проезжей части. На участке трассы длиной 84 км работает всего 16 единиц спецтехники.Петушинские власти требуют увеличить количество снегоуборочных машин. У «Автодора» попросят решить вопрос со съездами, ведь ДПС и медикам приходится заезжать на М-12 через Владимир. В АО «Мостотрест-Сервис» пообещали улучить ситуацию с содержанием дороги.Добавим, что за прошедший год в районе произошло 130 ДТП, в которых погиб 21 и пострадало 152 человека.