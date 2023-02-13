Во Владимирской области двое братьев-таджиков похитили с целью выкупа двух узбеков. В Петушках...

Во Владимирской области двое братьев-таджиков похитили с целью выкупа двух узбеков.В Петушках вынесен приговор по уголовному делу о похищении двоих человек и вымогательствеДвое граждан Таджикистана признаны виновными в похищении с целью выкупа и вымогательстве с применением насилия.Петушинский районный суд установил, что родные братья, приехавшие из Таджикистана, решили похитить двух граждан Узбекистана, чтобы получить с них 200 тысяч рублей.История подходит для сценария остросюжетного фильма. С помощью системы ГЛОНАСС злоумышленники отследили автомобиль своих жертв. И, когда те приехали в Петушки, засунули их в багажник своей машины, увезли в Москву и заперли там в гараже.Сломив волю потерпевших, подсудимые систематически требовали передачи им денег в размере 200 тыс. рублей в качестве выкупа за освобождение.Похищенные, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласились выполнить требования преступников и позвонили по мобильному телефону своей общей знакомой для передачи денег. На этом этапе вмешалась полиция.На стадии предварительного следствия подсудимые признали вину. Одному виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, второму – на срок 4 года, обоим - с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото: https://ru.freepik.com/