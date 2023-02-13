Во Владимирской области еще 63 человека заболели коронавирусом за сутки.
На территории...
Во Владимирской области еще 63 человека заболели коронавирусом за сутки.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
12 — во Владимире
9 — в Муромском районе
9 — в Ковровском районе
5 — в Петушинском районе
2 — в Кольчугинском районе
2 — в Александровском районе
10 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Собинском районе
2 — в Радужном
2 — в Киржачском районе
2 — в Камешковском районе
2 — в Гороховецком районе
1 — в Вязниковском районе
2 — в Суздальском районе
2 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179845 случаев заболевания.