Во Владимирской области еще 63 человека заболели коронавирусом за сутки. На территории...

Во Владимирской области еще 63 человека заболели коронавирусом за сутки.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.12 — во Владимире9 — в Муромском районе9 — в Ковровском районе5 — в Петушинском районе2 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе10 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Собинском районе2 — в Радужном2 — в Киржачском районе2 — в Камешковском районе2 — в Гороховецком районе1 — в Вязниковском районе2 — в Суздальском районе2 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 179845 случаев заболевания.