Во Владимирской области обнаружена свалка на берегу реки. Тревожный экологический сигнал. Во...

Во Владимирской области обнаружена свалка на берегу реки.Тревожный экологический сигнал. Во Владимире на берегу Клязьмы один из зрителей "Вестей" обнаружил нелегальную свалку.- Вот такая вот свалка в пойме Клязьмы... Вон там вот намывают песок, вот там карьеры.Судя по этим кадрам, строительный мусор здесь сваливают регулярно. Свежий снег припорошил следы, но груды отходов внушительные. По словам автора видео, изуродован весь берег, а свалка появилась в водоохранной зоне. Автор ролика поделился и точными координатами свалки. Он надеется, что на эту информацию отреагирует природоохранная прокуратура.