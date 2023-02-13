Во Владимирской области обустраивают гражданские укрытия. В Коврове появились таблички,...

Во Владимирской области обустраивают гражданские укрытия.В Коврове появились таблички, извещающие, что в здании находится укрытие. Администрация промышленного центра переоборудует подвалы домов на случай чрезвычайных ситуаций. В одном из таких укрытий побывал Никита Тарбеев.Дом номер 88 по улице Ватутина. Недавно здесь появилась вот такая табличка. Подвал здания официально стал "укрытием".- Здесь вот лавки, здесь розетки, свет...Михаил Булкин, заместитель директора управляющей компании:- Организацией занималась местная управляющая компания. Больших усилий не потребовалось - дому меньше десяти лет, подвал сухой и просторный.- Сейчас мы пройдем в другую секцию. Здесь находится дренажная секция- в случае подтопления данного подвала.Отдельная гордость - собственный подвальный санузел. Далеко не в каждом укрытии есть такой...- Вот смотрите - помещение, которым пользуется уборщица. Но в случае укрытия людей есть туалет, есть вода.Никита Тарбеев:- Других удобств не предусмотрено. Впрочем, укрытие тем и отличается от убежища, что необходимость в нём есть лишь в течение нескольких часов. В доме 145 квартир. Это примерно 500 человек. В случае необходимости, разместиться здесь смогут все.Ключи от укрытия у старшей по дому, если её самой нет дома, то у аварийного диспетчера. Жильцов оповестили, все согласились, что бдительность - превыше всего, рассказывает Елена.Елена Крашенинникова, председатель совета дома ул. Ватутина, 88:- Истерии не было однозначно. Люди с пониманием относятся к тому, что, наверное, одна из необходимых мер в данных условиях. Страшного здесь ничего нет, разные ситуации бывают...Заниматься вопросами безопасности город оружейников активно начал в ноябре прошлого года. Сейчас в Коврове уже 285 таких укрытий. На входе в каждое- табличка, но обращают на них внимание, как мы выяснили, редко кто...- Вы знаете, куда в случае чрезвычайной ситуации укрываться?- Нет...- Знаете, что у вас здесь укрытие?- Нееет, не знаю...Есть в Коврове и полноценные убежища с системами автономного жизнеобеспечения- в основном, на территории промышленных предприятий, в первую очередь, оборонных. Они предназначены для дежурных рабочих смен и способны выдержать даже ядерный взрыв. Их сейчас тоже приводят в порядок.Игорь Догонин, директор Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Коврова:- С началом ударов по Российской Федерации со стороны Украины Президентом Российской Федерации введён режим повышенной готовности для ряда регионов. В том числе для нашего региона. Это безопасность жителей. Если всё остальное можно восстановить- предприятия, организации еще что-то, ущерб материальный, то человеческая жизнь-то - дороже нету!Всего в Коврове полторы тысячи многоквартирных домов и в течение года городское управление по делам ГО и ЧС собирается довести число гражданских укрытий до пятисот. Но, там надеются, что эти сооружения так никогда и не понадобятся.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Вести Владимир.