Во Владимирской области произошло смертельное ДТП с участием фуры и трактора. В ночь с 12 на 13...

Во Владимирской области произошло смертельное ДТП с участием фуры и трактора.В ночь с 12 на 13 февраля на трассе М-7 произошло ДТП с трагическим исходом, рассказало издание "Город Ковров".По предварительной информации ГИБДД, 13 февраля в 01:11 на 254 км автодороги М-7 «Волга», 40-летний водитель грузового автомобиля «Scania» с полуприцепом «KRONE» двигался со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы по крайней правой полосе. Он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди в попутном направлении трактора марки «JCB» под управлением 45-летнего тракториста. В результате ДТП водитель трактора от полученных травм скончался на месте автоаварии, водитель фуры получил телесные повреждения.Фото: https://gorodkovrov.ru/