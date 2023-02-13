Во Владимирской области разработана система штрафов за ненадлежащее содержание частных,...

Во Владимирской области разработана система штрафов за ненадлежащее содержание частных, муниципальных зданий и территорий.Мэрия Владимира предупреждает об ответственности собственников зданий за уборку снега и сосулек с крыш.В зимнее время, особенно во время перепадов температур, на крышах зданий скапливаются массы снега и образуются сосульки. Неконтролируемый сход снега с крыш и падение сосулек опасны для людей, которые могут получить тяжелые травмы и даже погибнуть.Собственники или уполномоченные ими лица должны ежедневно производить осмотр и очистку находящихся в их собственности или управлении здания и сооружения (крыши, карнизы, балконы, лоджии, козырьки, водосточные трубы и т. д.) от снега и сосулек.Согласно п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», нарушение такого рода влечет административный штраф для граждан в размере от 800 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 20000 рублей, для юридических лиц — от 10000 до 50000 рублей.За повторное нарушение сумма штрафа повышается: для граждан — от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей, для юридических лиц — от 50000 до 200000 рублей.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).Чтобы не случилось беды, гражданам рекомендуется быть предельно внимательными, проходя под карнизами зданий, балконами и водостоками, на которых могут образоваться наледь и сосульки. Не стоит приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега. Не позволяйте находиться в таких местах детям. При снегопадах и оттепели, выходя из зданий, не задерживайтесь на крыльце - необходимо быстро отходить на безопасное расстояние от здания. Входя в здание, нужно убедиться в отсутствии свисающих с крыши глыб снега, наледи и сосулек.Следует обращать внимание на обледенение тротуаров - обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Если во время движения по тротуару вы услышали сверху подозрительный шум, то нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось. Возможно, это сход с крыши снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием.Фото: https://vladimir-city.ru/