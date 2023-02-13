Нарушения выявлены на 28 предприятиях.

Во Владимирской области с продажи сняли 250 сортов семян. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Нарушения выявлены на 28 предприятиях, находящихся во Владимире, Коврове, Александрове, Струнине, Киржаче, Суздале, Муроме, Судогде и поселках Мстёра и Никологоры. Продукция официально не исследована и не включена в список селекционных достижений, поэтому запрещена к обороту.Специалисты ведомства взяли пробы из более чем 3350 партий сельхозкультур. САграриям выданы предостережения.