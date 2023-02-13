Во Владимирской области снимут с продажи 250 сортов не допущенных к использованию пакетированных...

Во Владимирской области снимут с продажи 250 сортов не допущенных к использованию пакетированных семян.С начала 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провели проверки 28 организаций, продающих семена на территории Владимирской области. Рейд прошел по местам торговли пакетированными семенами в городах Владимир, Ковров, Александров, Струнино, Киржач, Суздаль, Муром, Судогда и поселках Мстера, Никологоры, Новый.Было выявлено 250 сортов и гибридов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. Это томаты «Минусинские стаканы», «Минусинский домашний», «Пасхальное яйцо», «Мамонтенок», «Гусиное яйцо», «Ослиные уши», «Монгольский карлик»; перец сладкий «Генеральский», «Бивни мамонта»; морковь «Каротель», «Мо», «Нандрин», «Медовая сказка»; капуста «Чудо ультрараннее», «Чудо на засол», «Лежебока».Продажа таких семян является не только нарушением федерального закона от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ «О семеноводстве». Отсутствие сортов в Государственном реестре свидетельствует о том, что производство оригинальных семян официально не поддерживается. Они не исследованы на сортовые и посевные качества, на наличие ГМО, в связи с чем не могут находиться в обороте.Организациям объявлено 28 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства и снятии семян с реализации, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.Фото: freepik.com