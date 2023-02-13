Во Владимирской области спасатели столкнулись с семьей нутрий. В региональном управлении МЧС...

Во Владимирской области спасатели столкнулись с семьей нутрий.В региональном управлении МЧС делятся забавными фото и видео.В Вязниковском районе сотрудники МЧС проверяли содержание незамерзающих прорубей для забора воды пожарной техникой. И удостоверились - объект под надежной охраной. Спасателей встретила целая группа грызунов. Они по-хозяйски обнюхали гостей и даже попробовали на зуб ботинок одного из сотрудников. Но не со зла, говорят спасатели. Нутрии были довольно доброжелательны. Просто, видимо, присматривались к инспектирующим.