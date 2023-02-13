Во Владимирской области суд взыскал с виновницы ДТП почти 2 миллиона рублей за ремонт поврежденного...

Во Владимирской области суд взыскал с виновницы ДТП почти 2 миллиона рублей за ремонт поврежденного автомобиля Mercedes-Benz.В Гусь-Хрустальном рассмотрели дело о взыскании суммы страхового возмещения. В качестве истца по этому делу выступила страховая организация «РЕСО-Гарантия».ДТП с участием автомобиля MERSEDES-BENZ GLE 300 D и автомобиля AUDI A3 произошло в 2020 году. «Мерседес», застрахованный по договору добровольного страхования, получил механические повреждения. Гражданская ответственность водителя автомобиля AUDI A3 застрахована не была.САО «РЕСО-Гарантия» признало случай страховым и направило «Мерседес» на ремонт на станцию технического обслуживания автомобилей, поскольку на момент ДТП срок действия гарантии на автомобиль не истек.Машина была отремонтирован у официального дилера, стоимость ремонта и услуг по эвакуации поврежденного автомобиля составила 1 938 988,14 руб., которые истец просил взыскать с ответчика.Ответчик свою вину в ДТП отрицала, так как в отношении неё не было вынесено постановление о привлечении к ответственности за совершение ДТП. Водитель «Ауди» ссылалась на плохие погодные условия, ограниченную видимость и состояние дорожного полотна. Также не согласилась с размером ущерба. От проведения судебной экспертизы отказалась.Суд пришел к выводу, что ответчик в нарушение Правил дорожного движения РФ не учла погодные условия, интенсивность движения, в результате чего совершила столкновение с находящимся впереди автомобилем.Соответственно, страховщик имеет право на возмещение ущерба от лица, ответственного за убытки.Решением суда исковые требования САО «РЕСО-Гарантия» удовлетворены, с ответчика взыскана сумма страхового возмещения в размере 1 938 988,14 рублей. Решение в законную силу еще не вступило, сообщили в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда.Фото: https://www.pxfuel.com/en/