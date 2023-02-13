Во Владимирской области во вторник, 14 февраля 2023 года, на время стихнет снегопад. Солнце в этот...

Во Владимирской области во вторник, 14 февраля 2023 года, на время стихнет снегопад.Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью пойдет сильный снег, который утром ослабнет. Днем на какое-то время осадки прекратятся, а вечером снег может пойти снова.Воздух к обеду прогреется до - 1 градуса.Атмосферное давление будет расти - с 738 до 747 мм ртутного столба.Ветер слабый, максимум 4, 4 метра в секунду.Народный прогноз погоды: В этот день почитается память мученика Трифона. О погоде наши предки судили по небу: если на Трифона небо было усыпано звездами, то ожидали поздней весны. Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого дня судили о погоде до конца зимы: «Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля».Фото https://www.pxfuel.com/en